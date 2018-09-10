Асад разрешил своим войскам применять химоружие в Идлибе, – СМИ

Президент Сирии Башар Асад утвердил использование газообразного хлора в Идлибе – последнем крупном оплоте повстанцев, которые выступают против его правления.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на американское издание The World Street Journal.

По информации газеты, Асад, планируя наступление на Идлиб, якобы разрешил своим войскам использовать газообразный хлор против повстанцев.

Отмечается, что на недавней дискуссии по Сирии президент США Дональд Трамп пригрозил провести массовый удар против режима Асада, если он «начнет убийства в Идлибе».

Американские чиновники рассказали изданию, что в Пентагоне разрабатываются военные варианты, в частности, более мощного, чем в апреле, удара, но Трамп еще не решил, какой именно будет ответ.

Как сообщалось, российская и сирийская авиация возобновила интенсивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама в воскресенье на фоне попыток Дамаска выжать сирийских повстанцев из их последнего оплота после того, как российско-иранско-турецкий саммит не смог договориться о перемирии.

Дамаск, который поддерживают союзники Россия и Иран, готовит крупное наступление, чтобы восстановить контроль над Ідлибом и прилегающими районами на северо-западе. Провинция является последним крупным оплотом повстанцев в Сирии, которые выступают против правления президента Башара Асада.

Российские и сирийские военные самолеты возобновили свою кампанию с бомбардировками на следующий день после того, как в пятницу на саммите президентам Турции, Ирана и России не удалось договориться о прекращении огня для предотвращения наступления.

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