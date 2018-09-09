Журналисты Zik посчитали, сколько могло бы стоить пользование платными дорогами в Украине

Трасса между Кривым Рогом и Николаевом уже стала легендарной. Водители успели назвать ее худшей дорогой Украины. Ямочным ремонтом на отдельных участках здесь чинить уже просто нечего. Вместо того чтобы ехать по кратерам на дороге, водители часто выбирают пробираться параллельно – полями и грунтовыми дорогами под посадками.

Об этом говорится в сюжете информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK.

Платить за эту платную дорогу не будем

Капитального ремонта дорога между Кривым Рогом и Николаевом ждет уже много лет. Местные готовы даже платить за проезд, чтобы кто-то пришел и быстрее построил здесь автобан.

Начать строительство первой платной дороги могут уже в 2019 году. Под вторую сейчас разрабатывают проект. Такие новости на минувшей неделе сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. И водителей возмутил тот факт, что создать автобаны планируют совсем не там, где они ездят по полям и разбивают машины на десятках километров ям. Ведь в новостях запестрели заголовки, что платным хотят сделать участок трассы Киев-Одесса, а именно – 86 километров от столицы до Белой Церкви.

Опрошенные нами на трассе водители категоричны: они не готовы платить. Потому что, в отличие от ужаса, который мы видели на дороге Николаев-Кривой Рог, водители уже сейчас ездят отличным путем. Трассу недавно отремонтировали за кредитные средства Европейского банка.

«У меня, например, не будет денег, чтобы за нее платить. Я против этого», – говорит один из водителей.

Многие водители считают, что и так платят достаточно налогов для обслуживания дорог. Ведь акциз заложен в стоимость топлива. Так ли это на самом деле, идем спрашивать у эксперта рынка нефтепродуктов.

Налоги низкие, а дороги более дорогостоящие, чем в Европе

«Налоги в Украине низкие по сравнению с Европой, особенно учитывая инфраструктуру. А вот дороги стоят столько же, как в Европе, а то и больше», – говорит представитель аналитической группы «А-95» Сергей Куюн.

По словам эксперта, налоги с топлива в Украине составляют около 40%. Именно такая сумма идет с каждого литра горючего в бюджет. В Европе этот показатель составляет более 60%. И даже в ЕС не обошлись без привлечения инвесторов и строительства платных автобанов.

«Если брать весь акцизный сбор, то эта сумма будет около 40 миллиардов гривень в год, тогда как 40 миллиардов – это то, что нужно только для текущих расходов», – объясняет Сергей Куюн.

Альтернативный путь

Но оказалось, что никто не объяснил людям, какую именно дорогу сделают платной. Из сообщений в Интернете все сделали поспешный вывод, что это касается части трассы М05 Киев-Одесса на участке до Белой Церкви. Но в «Укравтодоре» успокаивают: инвестор будет строить альтернативную автодорогу.

«М05» не будет совпадать с ней, она пойдет совсем другим путем и, соответственно, будет короче. Она оминатиме населенные пункты и будет иметь разрешенный скоростной режим 130-140 километров в час», – пояснил советник председателя «Укравтодора» Александр Кава.

Нынешняя Одесская трасса останется бесплатной альтернативой платной дороге. Дело в том, что она проходит через много населенных пунктов. А уже очень скоро введут контроль скорости с помощью видеофиксации. Это замедлит проезд по этой дороге.

Чиновники пока не показывают проект платной скоростной дороги. И, по намекам «автодоровцев», делаем вывод, что начинаться она может за Киевом, от сужения столичного шоссе и сразу будет направляться в Белой Церкви мимо населенных пунктов. Окончательную стоимость проекта и проезда в «Автодоре» пока не называют.

Сколько придется выложить?

Сколько отдавать денег за проезд по платной дороге и как будут рассчитывать цену? Если в «автодоре» пока об этом молчат, то министр инфраструктуры озвучил ориентировочные цифры. Владимир Омелян заявил: стоимость проезда в Китае – 20 евроцентов за километр, в Европе – 50-70. Если взять самый низкий тариф и умножить на расстояние от Киева до Белой Церкви, водителю на новом автобане придется выложить четырнадцать евро, то есть 400 гривень. Но пока те, кто готов платить, называют другие цифры. Опрошенные водители называли суммы от 10 до 100 гривень.

Представители перевозчиков говорят: таких цен нет даже в Европе. И предсказывают, что стоимость как пассажирских, так и грузовых перевозок по платным дорогам вырастет.

«Если взять от 6 до 20 гривень за километр, то, по сути, это будет больше стоимости топлива, затрачиваемого на этот путь, поэтому эта стоимость без вариантов перейдет к потребителям, за нее будут платить потребители», – подчеркнул президент Союза перевозчиков Украины Валентин Демчук.

«Мы сможем говорить четко о цифрах только после того, как «Укравтодор» закончит тендерную документацию по первой платной дороге – Львов-Краковец», – говорит министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Упомянутую скоростную трассу в 70 километрах хотят начать строить за счет инвестора уже в следующем году. Планируется, что платной она будет 25 лет, потом отойдет государству. Министр убеждает: плату за проезд на всех дорогах в Украине вводить не будут. Строить такие автобаны будут преимущественно для транзитных грузовиков, чтобы они обходили города и села.

«Этих дорог не будет много. Если кто-то рассчитывает, что Украина будет усеяна платными дорогами, то такого не будет», – заверил Владимир Омелян.

Какую же цену могут установить на новой скоростной трассе «Киев-Белая Церковь» журналисты попытались рассчитать математически. Ранее стоимость дороги оценивалась в почти 300 миллионов евро, а это более 9 миллиардов гривень. Если трафик этим путем сохранится на уровне трассы «Киев-Одесса», то есть 40 000 авто в день, можно брать плату 62 гривни, то есть два евро с машины в одну сторону. Тогда автобан окупится за 10 лет. Конечно, здесь не учтены прибыли компании и плата за обслуживание дороги.

А вот, для примера, тарифы на платных дорогах, которые действуют уже сейчас у наших ближайших соседей: в Польше за проезд по аналогичной по протяженности трассе берут четыре с половиной евро, в Беларуси – три евро, в Румынии – 5 евро.

Как сообщалось, первой платной дорогой в Украине станет трасса международного значения Львов-Краковец.

Сергей Костеж, «Первые о главном. Детали»

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