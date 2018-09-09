Военная прокуратура задержала в Киеве преступную вооруженную группу наркодельцов в погонах

Ночью 08.09.2018 военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после сбыта психотропного вещества «амфетамин» в количестве 50 гр. задержана преступная группа в составе двух военнослужащих одной из военных частей Вооруженных Сил Украины и гражданского лица.

Об этом сообщает IA ZIK со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины

Наркодельцы в погонах закупали наркотики в Киеве, после чего распространяли их среди военнослужащих срочной и контрактной службы в учебном центре ВСУ на Черниговщине. Операция спланирована и проведена при содействии военного командования с целью разоблачения распространителей наркотических средств.

Задержание проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области и оперативными работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Также в течение проведения негласных следственных (розыскных) действий военной прокуратурой задокументирован факт продажи вышеуказанными правонарушителями в период августа – сентября 2018 года психотропного вещества «амфетамин» в количестве 100 гр.

Во время проведения обыска мест проживания, а также транспортных средств, задержанных лиц, изъято 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывных пакетов, 11 дымовых шашек, 3 полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на наркотическое средство «каннабис», а также психотропное вещество «амфетамин» в количестве 200 гр.

В настоящее время двум участникам преступной группировки готовятся сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а третьему их сообщнику – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 307 УК Украины. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде взятия под стражу.

Справочно:

• ч. 1 ст. 263 УК Украины, «Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, – наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет».

• ч. 3 ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, которое раньше совершило один из преступлений, предусмотренных статьями 308-310, 312, 314, 315, 317 этого Кодекса, или с привлечением несовершеннолетнего, а также сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в местах, предназначенных для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий, и в других местах массового пребывания граждан, или сбыт или передача этих веществ в места лишения свободы, или если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в крупных размерах или особо опасные наркотические средства или психотропные вещества, совершенные организованной группой, а также если предметом таких действий были наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особенно больших размерах, или совершенные с привлечением малолетнего или относительно малолетнего, – наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества».

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