В Украину уже в ноябре приедет бюджетный китайский электромобиль

В ближайшее время украинский рынок электромобилей пополнится интересной новинкой – кроссовером с неплохим запасом хода и, что немаловажно, по привлекательной цене.

Речь идет о китайском SUV'е JAC iEV7S - сообщает 1od.in.ua.

Новый электромобиль Джак – это не «какое-то наспех сделанное чудо техники». iEV7S является модернизированным вариантом iEV6S, который вышел на китайский рынок еще в 2016 году. А отличается новинка тем, что получила улучшенную начинку – китайцы создавали ее вместе с концерном Volkswagen.

JAC iEV7S оснащен электромотором мощностью 116 л.с. (270 Нм), который позволяет ускоряться до сотни за 11 секунд и развивать максимальную скорость в 130 км / ч. Батарея – емкостью 39 квтч, ее хватает на запас хода в 300 км по циклу NEDC (при постоянной скорости 60 км / ч – на 350 км). На практике это означает, что автономность машины составляет около 250 км. Полная зарядка от обычной сети длится 7 часов, а от ускоренной – 1 час (до 80%).

Оснащение у нового электромобиля из Китая очень приличное: система ABS от Bosch, фронтальные подушки безопасности, светодиодные ДСО, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым экраном и голосовыми командами, акустика с 6 динамиками и др.

На наш рынок приедет сначала три экземпляра модели – произойдет это в ноябре. Купить электромобиль JAC iEV7S можно будет за 25 тыс. долларов.

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