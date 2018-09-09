В Украину прибыли почти 28 тысяч хасидов

Десятки тысяч паломников-хасидов прибыли в Украину на празднование Нового 5779 года.

Об этом сообщает в воскресенье Государственная пограничная служба.

Там отметили, что ежегодно на празднование еврейского Нового года Рош Ашана в Украину прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников, которые посещают город Умань, что на Черкасщине.

Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.

В общем, сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников.

Больше всего организованных групп хасидов, а именно более 10 тысяч человек, приехали 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах «Борисполь», «Жуляны», «Львов» и «Одесса», а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

В сообщении говорится, что Госпогранслужба заблаговременно отработала комплекс мероприятий по встрече организованных групп хасидов.

«Проведены специальные тренинги для инспекторов пограничной службы по вопросам признаков подделки паспортных документов и идентификации лиц, проработан порядок получения предварительной информации о прибытии групп и организовано осуществление пограничного контроля на отдельных полосах движения, увеличено количество рабочих мест и пограничных нарядов», – отметили пограничники.

Они напомнили, что в прошлом году в пунктах пропуска оформили более 20 тысяч паломников, которые прибывали организованными группами.

Как сообщалось ранее, в Украину прибыли первые паломники-хасиды на иудейский Новый год.

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