В США брошенный жених судился 5 лет за бриллиантовое обручальное кольцо

В США завершился судебный процесс, который длился долгих пять лет, в ходе которого покинутый жених пытался вернуть перстень,что подарил той, которая бросила его.

Об этом сообщает new-s.com.ua.

По данным американских СМИ, в 2011 году 54-летний Родни Рипли (Rodney Ripley) сделал предложение 50-летней Дженнифер Раттен (Jennifer Rutten). Родни подарил Дженнифер кольцо с бриллиантами в три карата стоимостью 39 тысяч долларов.

Однако не долго музыка играла – через два года Дженнифер покинула Родни. Обиженный мужчина решил хотя бы вернуть дорогое кольцо. Он потребовал от бывшей возлюбленной вернуть ему драгоценный перстень, однако та отказалась. После этого Рипли обратился в Верховный суд Нью-Йорка.

После пяти лет судебного процесса, Верховный суд Нью-Йорка принял окончательное решение – Рипли выиграл. Дженнифер Раттен в течение 45 дней обязана либо вернуть кольцо, или выплатить его полную стоимость.

Как сообщалось ранее, в одном из городов Италии собаки уже не смогут выносить кольца на свадьбах.

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