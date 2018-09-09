В Санкт-Петербурге жестко задерживают противников пенсионной реформы: в автозаках уже 500 человек

В Санкт-Петербурге полиция остановила марш противников пенсионной реформы: 500 человек задержаны.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Фонтанка.

По данным издания, активистов массово забирают в автозаки. Так, с момента начала акции задержаны уже 400-500 человек.

В момент задержания одной девушке стало плохо. Ей оказали первую помощь.

Как сообщает Дождь, в Санкт-Петербурге задержания проходят в жесткой форме. На кадрах видео видно, как сотрудники полиции задержали мальчика, которому, по словам корреспондента Дождя, около 10 лет на вид. Мальчик плакал, когда его вели в автозак.

Также сообщается, что был жестко задержан пенсионер, которого люди из толпы пытались защитить от сотрудников ОМОНа. По дороге в автозак он потерял очки. Позже стало известно, что пенсионеру стало плохо. Ему вызвали скорую.

Напомним, 9 сентября сторонники Алексея Навального проводят общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. В этот день во многих городах РФ проходят более 4,5 тысячи выборов разного уровня: выборы 26 глав регионов, 17 закформирований и довыборы 7 депутатов Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Москве на фоне массовых протестов задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией и генерального продюсера YouTube-канала Навальный Live Любовь Соболь.

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