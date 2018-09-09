В РПЦ пригрозили Константинополю

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что дипломатия исчерпала себя в диалоге по «украинскому вопросу» со Вселенским патриархатом Константинополя.

Об этом глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Илларион заявил в эфире телеканала «Россия-24», – сообщает lenta.ru.

Он рассказал подробности поездки патриарха Кирилла в Стамбул к Константинопольскому патриарху Варфоломею. «Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и коварно», – сообщил митрополит.

Илларион отметил, что если Константинополь «доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии (Украине), это означает, что автокефалию получит группа раскольников». «Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем», – заявил он.

8 сентября синод РПЦ выступил со специальным заявлением по поводу назначения в Украину двух константинопольских экзархов – представителей патриарха Варфоломея. Такие действия в РПЦ назвали угрозой единства всего мирового православия.

В июле этого года делегация Константинопольского патриархата во время празднования Дня крещения Руси на встрече с президентом Украины Петром Порошенко объявила послание Варфоломея о намерении подарить Киеву автокефалию.

Автокефальная православная церковь – это поместная церковь с закрепленной за ней территорией, на которой не могут действовать другие поместные церкви. Автокефалия предполагает независимость от других поместных церквей. В данный момент на Украине есть две православные церкви – Украинская православная церковь Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщалось ранее, Томос об автокефалии Украинской церкви уже написан.

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