В матче Лиги наций Украина – Словакия букмекеры делают ставку на «сине-желтых»

Национальная сборная Украины по футболу сегодня, 9 сентября, сыграет второй матч в дебютном розыгрыше Лиги наций УЕФА, в котором во Львове примет команду Словакии.

По мнению букмекеров, преимущество в этом противостоянии имеют «сине-желтые», сообщает Укринформ.

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу сборной Украины с коэффициентом 2,00. Вероятность успеха словаков оценивается в 3,50. Ничейный результат в этой встрече имеет коэффициент 3,20.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на победу украинской команды с коэффициентом 2,00, на ничью – 3,30, а на успех сборной Словакии – 4,10.

Встречу будет обслуживать судейская бригада из Греции, которую возглавляет Анастасиос Сидиропулос.

История противостояния футболистов Украины и Словакии на уровне национальных сборных насчитывает шесть поединков. В активе «сине-желтых» две победы, а также три ничейных результата и одно поражение (разница мячей 7:6).

Поединок Украина – Словакия 9 сентября пройдет на «Арене Львов». Начало – в 16.00. Матч будут транслировать телеканалы «Футбол 1» и «Украина».

Напомним, сборные Украины и Словакии, а также команда Чехии выступают в группе 1 Лиги.

Как сообщалось, в стартовом матче украинцы на выезде одержали волевую победу над чехами со счетом 2:1.

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