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воскресенье, 9 сентября, 2018, 14:20 Киев
В Киеве пьяная девушка влетела в столб и устроила истерику полиции

В Киеве на Подоле девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения влетела в столб.

Об этом сообщает «КиївОперативний».

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«Сегодня ночью пани Аня управляла автомобилем Chery, г. н. з. AA1071KI. Ехала по Пограничному переулку. Потом приехала в столб. Состояние Ани можно увидеть на видео. Приятного просмотра», – говорится в сообщении.

На видео видно, что женщина в состоянии сильного опьянения и еле держится на ногах. Она также отказывалась проходить алкотекст, а затем устроила настоящую пьяную истерику. Вскоре виновницу ДТП отвезли в больницу для взятия анализов на выявление алкоголя в крови.

Как сообщалось ранее, в Киеве после смертельного ДТП мотоциклист пытался утопиться в озере.
ДТПалкогольКиевновости Украины
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2018-09-09 18:56 :55