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воскресенье, 9 сентября, 2018, 20:05 Мир
В Германии задержаны двое афганцев по подозрению в убийстве немца

По подозрению в убийстве гражданина Германии правоохранители задержали двух мужчин, граждан Афганистана. Инцидент произошел в городе Кетен в ночь на воскресенье, 9 сентября.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Работники полиции сообщили, что убийство произошло во время ссоры на детской площадке. Местные СМИ сообщили, что конфликт возник между тремя афганцами и беременной женщиной относительно того, от кого она беременна. Во время ссоры к ним подошли двое граждан Германии. Началась драка, в результате которой 22-летний немец погиб.

Отмечается, что мужчина погиб от кровоизлияния в мозг. Полиция выдвинула подозрение только двум афганцам, третьего мужчину не задержали.

Как сообщалось ранее, Германия депортировала в Кабул 46 афганцев.
Германияафганцыубийство человекановости мира
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2018-09-09 23:44 :27