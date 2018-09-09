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воскресенье, 9 сентября, 2018, 16:50 События
В «ДНР» готовятся к «учениям» с участием 4 тысяч человек

11 сентября на территории отдельных районов Донецкой области начнутся «командно-штабные учения на местности» с участием 4 тысяч человек.

Об этом заявил так называемый заместитель командующего оперативного командования «ДНР» Эдуард Басурин, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Басурина, всего в этих плановых «учениях» примут участие более 4 000 человек и свыше 300 единиц военной техники.

«Все учения будут проходить на расстояниях от линии соприкосновения, закрепленных в Минских соглашениях», – сказал он.

В то же время, «Интерфакс» сообщает, что в Донецке на месте гибели главы донецких боевиков Александра Захарченко и его телохранителя возле кафе «Сепар» установлен мемориальный камень.

Как сообщалось, в сентябре Россия проведет крупнейшие за почти четыре десятка лет военные учения – «Восток-2018».

Как сообщалось ранее, в Донецке обстреляли из гранатомета здание «минобороны ДНР».
ученияДНРновости Украины
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2018-09-09 18:56 :51