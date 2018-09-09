В Бразилии появились «космические» переселенцы, – фото

В Бразилии появилась необычная «космическая» секта. Верующие убеждены, что они – пришельцы в телах других людей.

Всего час езды от столицы Бразилии и вы словно оказываетесь на другой планете, а точнее на территории религиозной общины «Vale do Amanhecer», сообщают Паранормальные новости.

Это название переводится как «Долина Рассвета» и проживающие здесь люди верят в то, что они на самом деле пришельцы с других планет, но воплощенные в человеческих телах.

На первый взгляд вы словно оказались в красочном тематическом парке. Здесь есть здания в египетском стиле с пирамидой, а также молитвенный храм, здание в форме космического корабля и все это в окружении различных скульптур в форме эллипса.

Поселение было основано на территории города Планалтина медиумом Тиа Нейви (умерла в 1985 году) в 1969 году и сначала здесь поселилось всего 300 человек. Сейчас же здесь постоянно живут более 10 тысяч человек, в основе верования которых необычная смесь из христианства, индуизма, иудаизма, мифов древнего Египта и преданий инков.

Основная концепция утверждает, что около 32 тысяч лет назад на Землю прибыли представители инопланетной цивилизации и научили людей из разных народов наук и технологий. Впоследствии инопланетяне возвращались на Землю, воплощаясь в человеческих телах. Живя в Долине Рассвета, считают себя последними воплощенными, а также называют себя медиумами и Ягуарами.

Тиа Нейви много лет жила обычной жизнью, была вдовой с четырьмя детьми и работала водителем грузовика в Рио-де-Жанейро. Но внезапно она начала видеть мистические видения, которые интерпретировала как визиты к ней внеземных существ. По словам Тиа, ее в первую очередь посещал так называемый Пай Сета Бланка («Отец Белой Стрелы»), который сейчас изображен на множестве картин и скульптур в Долине Рассвета.

Пай Сета Бланка является пришельцем в теле человека, что жил в доколумбовой Америке. Он изображается как молодой, высокий мужчина типажа южноамериканских индейцев в синем хитоне.

Жители общины носят причудливые красочные одежды, расшитые звездами и различными символами. Кто-то одевается в римские тоги и мантии, кто-то в одежды, похожие на одежду инков или египтян.

В общине есть школа на 200 учащихся, рестораны, мастерские, магазины и т д. Сюда ежедневно приезжает от 3 до 4 тысяч туристов, а также уфологи, медиумы, экстрасенсы, гадалки и прочие необычные люди со всего мира. Также сюда приезжают и те, кто ищет исцеление от физической или умственной болезни.

Сейчас Долина Рассвета - одно из самых быстрорастущих религиозных сообществ в мире. Они утверждают, что в разных странах сейчас проживает более 800 тысяч их последователей, которые построили 600 молитвенных храмов.

Как сообщалось ранее, на Марсе обнаружили мертвого инопланетянина.

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