Ученые предупреждают, что тибетские ледники тают с катастрофической скоростью

Участники экспедиции, организованной Академией наук КНР, установили, что потепление в Тибете идет темпами в два раза выше, чем среднемировые. Повышение средних температур привело не только к таянию ледников: на 16% сократилась площадь вечной мерзлоты на нагорье.

Об этом сообщает vokrugsveta.

Талая вода образовала за прошедшие 50 лет 155 новых озер. Ученые продолжат исследовать влияние глобального потепления на хрупкий экобаланс Тибета: начатая в июле 2017 экспедиция продлится 10 лет. Работы впереди много.

В частности, нужно проверить достоверность многих экопрогнозов из этого края. Например, ранее экологи говорили, что 90% ледников Тибета склонны к таянию, многие из них исчезнут к 2030 году.

Основным виновником проблемы названы ветры, что дуют весной и летом из Индии. Они несут с собой огромное количество парниковых газов, а главное – угольной пыли, которая оседает на льдах, и, нагреваясь под солнцем, провоцирует его таяние.

Как сообщалось ранее, ученые предупреждают, что ледники в Антарктиде тают все быстрее.

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