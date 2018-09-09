Ученые предупреждают, что тибетские ледники тают с катастрофической скоростью

Участники экспедиции, организованной Академией наук КНР, установили, что потепление в Тибете идет темпами в два раза выше, чем среднемировые. Повышение средних температур привело не только к таянию ледников: на 16% сократилась площадь вечной мерзлоты на нагорье.
Об этом сообщает vokrugsveta.
Талая вода образовала за прошедшие 50 лет 155 новых озер. Ученые продолжат исследовать влияние глобального потепления на хрупкий экобаланс Тибета: начатая в июле 2017 экспедиция продлится 10 лет. Работы впереди много.
В частности, нужно проверить достоверность многих экопрогнозов из этого края. Например, ранее экологи говорили, что 90% ледников Тибета склонны к таянию, многие из них исчезнут к 2030 году.
Основным виновником проблемы названы ветры, что дуют весной и летом из Индии. Они несут с собой огромное количество парниковых газов, а главное – угольной пыли, которая оседает на льдах, и, нагреваясь под солнцем, провоцирует его таяние.
Как сообщалось ранее, ученые предупреждают, что ледники в Антарктиде тают все быстрее.