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воскресенье, 9 сентября, 2018, 17:07 Мир
Трамп посоветовал компании Apple перенести производство в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал компании Apple перенести производство из Китая в США, чтобы избежать удорожания продукции вследствие введения пошлин в отношении Китая.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Цены на Apple могут вырасти из-за высоких пошлин, которые мы можем ввести по отношению к Китаю – но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые льготы. Производите свои товары в США, а не в Китае. Начинайте строить новые заводы сейчас. Это увлекательно», – написал Трамп в Twitter.

В сети посоветовали сначала начать с себя.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал компании Apple перенести производство из Китая в США, чтобы избежать удорожания продукции вследствие введения пошлин в отношении Китая.
Трамп посоветовал компании Apple перенести производство в США
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2018-09-09 18:56 :50