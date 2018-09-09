Трамп посоветовал компании Apple перенести производство в США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал компании Apple перенести производство из Китая в США, чтобы избежать удорожания продукции вследствие введения пошлин в отношении Китая.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China, but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 сентября 2018 г.

«Цены на Apple могут вырасти из-за высоких пошлин, которые мы можем ввести по отношению к Китаю – но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые льготы. Производите свои товары в США, а не в Китае. Начинайте строить новые заводы сейчас. Это увлекательно», – написал Трамп в Twitter.

В сети посоветовали сначала начать с себя.

You first pic.twitter.com/xACzzASDEc — Angel

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал компании Apple перенести производство из Китая в США, чтобы избежать удорожания продукции вследствие введения пошлин в отношении Китая.

Трамп посоветовал компании Apple перенести производство в США

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