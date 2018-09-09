The Daily Telegraph: Российские «грушники», которых подозревают в отравлении Скрипалей, почти 30 раз летали в Женеву

Российские «грушники», которых подозревают в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с сентября 2016 года по март 2018 почти тридцать раз летали в Европу, чаще – в Женеву.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.
Информация об авиабилетах, которая есть в распоряжении издания, свидетельствует, что Руслан Боширов и Александр Петров совершили по крайней мере шесть отдельных поездок в швейцарский город до попытки убийства Скрипалей.
Записи также показывают, что они забронировали девять отдельных рейсов в и из Женевы с ноября 2017 года до февраля этого года.
По данным источников, установление того, с кем подозреваемые встречались в Швейцарии, будет иметь ключевое значение для расследования. Издание отмечает, что мужчины находились в Женеве в частности в ноябре-декабре 2017 года, когда там проходил один из раундов переговоров относительно политического урегулирования в Сирии.
До этого мужчины также несколько раз летали из Москвы в Париж, Амстердам и итальянский Бергамо. В основном они пользовались услугами государственной российской компании «Аэрофлот», но иногда также Air France, KLM и российских бюджетных авиакомпаний.
Издание отмечает, что количество полетов и средства на пребывание в европейских городах свидетельствуют, что их миссии щедро оплачивались ГРУ, органом, на который они работали.
Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция также показала по записям камер наблюдения их детальный маршрут 3 и 4 марта в Лондоне и Солсбери.
Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что россияне, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ.
В МИД России заявили, что названные имена им неизвестны и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Британии.