The Daily Telegraph: Российские «грушники», которых подозревают в отравлении Скрипалей, почти 30 раз летали в Женеву

Российские «грушники», которых подозревают в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с сентября 2016 года по март 2018 почти тридцать раз летали в Европу, чаще – в Женеву.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британское издание The Daily Telegraph.

Информация об авиабилетах, которая есть в распоряжении издания, свидетельствует, что Руслан Боширов и Александр Петров совершили по крайней мере шесть отдельных поездок в швейцарский город до попытки убийства Скрипалей.

Записи также показывают, что они забронировали девять отдельных рейсов в и из Женевы с ноября 2017 года до февраля этого года.

По данным источников, установление того, с кем подозреваемые встречались в Швейцарии, будет иметь ключевое значение для расследования. Издание отмечает, что мужчины находились в Женеве в частности в ноябре-декабре 2017 года, когда там проходил один из раундов переговоров относительно политического урегулирования в Сирии.

До этого мужчины также несколько раз летали из Москвы в Париж, Амстердам и итальянский Бергамо. В основном они пользовались услугами государственной российской компании «Аэрофлот», но иногда также Air France, KLM и российских бюджетных авиакомпаний.

Издание отмечает, что количество полетов и средства на пребывание в европейских городах свидетельствуют, что их миссии щедро оплачивались ГРУ, органом, на который они работали.

Британские прокуроры 5 сентября назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Полиция также показала по записям камер наблюдения их детальный маршрут 3 и 4 марта в Лондоне и Солсбери.

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что россияне, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ.

В МИД России заявили, что названные имена им неизвестны и заявили об «информационных манипуляциях» со стороны Британии.

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