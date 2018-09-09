Сборная Украины на «Арене Львов» в матче Лиги наций обыграла команду Словакии

На «Арене Львов» сегодня, 9 сентября, был сыгран поединок второго тура футбольной Лиги наций УЕФА между национальными сборными Украины и Словакии. Гол Андрея Ярмоленко с пенальти на 80-й минуте принес вторую подряд победу со старта турнира «сине-желтым».

Уже на старте встречи хозяева организовали 2 момента. Коноплянка в своем стиле прошел по левому флангу и попытался закрутить с правой – мимо. Степаненко воспользовался обрезкой Гамшика и пробил из центральной зоны, но опять далеко от цели. Тарас же стал первым, кто попал в створ, но мяч шел слишком слабо, чтобы удивить Дубравку. У словаков Шкртел попал в створ, однако и здесь голкипер без проблем потянул.

Примерно на 30-й минуте Марлос вывел Яремчука на удар по правому флангу – Роман не очень удачно пробил, и мяч пришел точно в руки вратарю. Коноплянка ворвался в штрафную, но напоролся на блок от защитника. Малиновский со своего любимого штрафного классно приложился метров с 30. Снаряд опускался в верхний угол, и все же перелетел ворота.

Поражало количество брака Ярмоленко. Андрей то не мог обыграть соперника, то подавал совсем не туда, где находились партнеры. Экс-динамовец разводил руками в центре поля с понурым лицом, а сотрудничество с Марлосом и Караваевым совсем не клеилась. Украина лучше держала мяч (55%) и вдвое чаще пробивала (9:4 в общем, 2:1 прицельно) в первые 45 минут, но на гол не очень наиграла.

В начале второго тайма встречи словаки перехватили инициативу. И вот в одном из моментов Малиновский завозился с мячом на своей половине поля, словаки отобрали, а Гамшик классно забросил круглого за спины защитникам на ход Мака. На наше счастье, Роберту не хватило скорости, чтобы опередить Пятова. Не тот уже наш обидчик с 2014-го, не тот.

Ракицкий пробил издали, однако мяч после рикошета от словака только облегчил работу его голкиперу. В результате перехвата Матвиенко возникла у нас острая атака левым флангом, которая продолжилась заблокированным прострелом Николая. Мяч завис в штрафной Словакии, но все закончилось не очень удачным дальним ударом Степаненко. Было заметно, что команды будто через силу пытаются бить из любого положения. Вайсс также пробил из-за пределов штрафной – выше.

Ярмоленко на 67-й продирался во владение Дубравки и слишком драматически упал. Греческий арбитр не купился. Жаль, ведь Андрей вырывался в перспективную зону для атаки. Темп игры неуклонно падал, как и количество угрозы, создаваемой игроками Шевченко. За 12 минут до конца встречи Гамшик попытался забить Пятову с центра поля – лишь немного не попал, хотя и наш капитан успевал для контроля ситуации.

Цыганков после трехходовки с Зинченко и Яремчуком заработал пенальти в единоборстве против звездного Шкриняра. К мячу подошел Ярмоленко. Вратарь Ньюкасла едва не парировал, но снаряд все-таки пролез в ворота.

Камера выхватила главу ФФУ Павелко, который с тревогой поглядывал в сторону табло. Недаром. Тут же словаки упустили супермомент сравнять. Лоботка пробил головой после углового, Пятов отбил перед собой, а Ярмоленко успел заблокировать следующий удар. Наш ответ был не менее острым. Все тот же Ярмоленко с лета поймал мяч на 11-и метрах, но пробил в руки вратарю.

Команды переиграли еще 5 минут, и результат не изменился. Украина набирает 6 очков, победив обоих своих соперников. В Словакии и Чехии перед личным матчем грустные нули в графе набранных очков.

Футбол. Мужчины. Лига наций. Лига «В». Группа 1. Матч второго тура

Украина – Словакия – 1:0 (0:0)

9 сентября. Начало – 16:00. Львов. «Арена Львов». Без зрителей

Украина : Андрей Пятов, Александр Караваев, Никита Бурда, Ярослав Ракицкий, Николай Матвиенко – Тарас Степаненко (Сергей Сидорчук 85) – Андрей Ярмоленко, Марлос, Руслан Малиновский (Александр Зинченко 71), Евгений Коноплянка (Виктор Цыганков 78) – Роман Яремчук (Евгений Селезнев 46)

Словакия : Мартин Дубравка – Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Мартин Шкртел, Томаш Губочан – Станислав Лоботка, Юрай Куцка (Ян Грегуш 78), Мареш Гамшик – Роберт Мак, Владимир Вайсс (Альберт Руснак 70) – Адам Немец (Ондрей Дуда 64)

Гол : Андрей Ярмоленко 80 (пенальти)

Предупреждения : Евгений Коноплянка 64 – Томаш Губочан 16, Ондрей Дуда 74

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