Президент Молдовы попал в ДТП: его госпитализировали

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона в воскресенье попал в серьезное ДТП – один из автомобилей перевернулся, президента госпитализировали.

Авария произошла на трассе Кишинев-Калараш. Две машины из президентского кортежа столкнулись с автомобилем, который перевозил мясо. В результате аварии президентский автомобиль перевернулся, – сообщает Европейская правда со ссылкой на молдавские СМИ.

Пресс-секретарь полиции Мариана Бециву рассказала изданию NewsMaker, что президент Додон и двое членов его семьи были в одной из машин. Их госпитализировали в больницу скорой помощи. Кто именно из членов семьи был в авто, пресс-секретарь не уточнила.

Издание UNIMEDIA сообщает, что состояние Игоря Додона удовлетворительное. У него несколько царапин и синяков. Эту информацию подтвердил руководитель Государственной службы охраны.

Пресс-секретарь Додона Максим Лебединский сообщил на своей странице в Facebook, что «президент чувствует себя хорошо и медицинская помощь ему не понадобилась». Он добавил, что других подробностей инцидента не знает.

Как сообщалось ранее, Молдова экстрадировала семерых граждан Турции за связи с террористической организацией Гюлена.

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