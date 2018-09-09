Президент ФФУ: Первый домашний матч отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграет во Львове

Первый матч на своем поле в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 национальная команда Украины проведет во Львове на местной «Арене Львов».
Об этом перед поединком Лиги наций Украина – Словакия сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, сообщает официальный сайт организации.
«Львов – это невероятный город со славными футбольными традициями, здесь по-особенному болеют за сборную, и Львов является надежной футбольной крепостью главной команды страны. Поэтому первый домашний поединок сборной в рамках отбора к Евро-2020 состоится на «Арене Львов», – сказал Андрей Павелко со сцены фан-зоны, обустроенной рядом со стадионом.
Добавим, что имена своих соперников сборная Украины узнает 2 декабря этого года, когда состоится жеребьевка в Дублине. Матчи первых двух туров квалификации Евро-2020 запланированы на период с 21 по 26 марта 2019 года.