Появились жуткие фото и видео масштабной авиаатаки по Сирии, которую совершили Путин и Асад

В субботу, 8 сентября, сирийские военно-воздушные силы и ВКС России возобновили авиаудары по населенным пунктам на севере провинции Идлиб.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Reuters.

Идлиб – последняя провинция, в которой оказывается ожесточенное сопротивление правящему в стране режиму Башара Асада. Авиаудары якобы были направлены по позициям вооруженной оппозиции и противников режима.

Как отмечается, эта атака была самой масштабной за последний месяц. Из разных мест поступают данные о погибших мирных жителях, в том числе детях.

Оппозиция и спасательная организация «Белые шлемы» обвиняют российскую и правительственную авиацию в целенаправленных ударах по гражданским объектам, в первую очередь госпиталям.

Assad-Russia bomb a hospital in al-Haas village, Idlib today.



Assad-Russia have now bombed more than 700 hospitals & medical clinics since the conflict began.



Targeting hospitals has always been the regime's MO for launching a new offensive against a civilian population. pic.twitter.com/6dvAWKmbWe — CJ Werleman (@cjwerleman) 8 сентября 2018 г.

A civilian was killed and 2 were wounded by artillery shelling on the village of Al-Tuwainah west of Hama https://t.co/lcW2RLHyK0 via @jisrtv #Syria pic.twitter.com/PCBEi8O8iZ — Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 8 сентября 2018 г.

Video of airstrike that hit "Pulse of Life" hospital and put it out of service in Has town in Southern Idlib https://t.co/shVBAyileZ pic.twitter.com/DPabJlPzTe via @OrientNews #Syria — Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 8 сентября 2018 г.

Напомним, как ранее сообщал «Апостроф», в случае, если режим президента Сирии Башара Асада снова использует химическое оружие, США будут готовы вновь нанести удар по Сирии.

