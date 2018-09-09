Порошенко рассказал об успехе Украины в войне с Россией

Накануне Дня Независимости украинским специалистам удалось перехватить данные российских военных спутников, вследствие чего провокация со стороны Кремля так и не состоялась.

Об этом рассказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студенчеством в Виннице, – сообщает 24tv.ua.

«Накануне нашего Дня Независимости, накануне военного парада они (российские оккупанты – 24 канал) пытались нам испортить праздник. И усиленная рота на участке населенного пункта Желобок в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт...», – убеждает политик.

В то же время он добавил, что спутниковые снимки, работа разведки, дали возможность своевременно подтянуть резервы, подтянуть артиллерию и достойно встретить врага.

«Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, специалистам по спутниковым технологиям, специалистам по компьютерной расшифровке, потому что мы делали перехват с российских спутников», – констатировал украинский гарант.

Как сообщалось ранее, в войне против Украины Россия потеряла 90 тысяч убитыми и 70 тысяч ранеными.

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