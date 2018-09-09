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воскресенье, 9 сентября, 2018, 11:01 Экономика
Поезд из Мукачево в Будапешт запустят до конца 2018: добраться можно будет за 6 часов

Прямой поезд в Будапешт из Мукачево планируют запустить до конца 2018 года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

«В этом году, я надеюсь, мы запустим новое прямое сообщение Мукачево – Будапешт. Оно уже почти готово к запуску, будет очень успешным и будет пользоваться спросом на рынке», – заявил Омелян.

Напомним, что и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов в июне обещал, что сам поезд будет запущен до конца лета. Он также объявил ориентировочную стоимость билетов: «Второй класс – чуть больше 700 гривень, первый класс – около 1000 гривень».

Новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ниредьгаза.

 
УкрзализныцяБудапештВладимир Омелянпоездновости Украиныновости экономики
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2018-09-09 13:23 :53