По всей России проходят митинги против Путина: людей задерживают и избивают

В воскресенье, 9 сентября, по всей России проходят митинги против повышения пенсионного возраста, организованные Олегом Навальным.

Об этом сообщает Апостроф.

Несмотря на то, что многих организаторов митингов, в том числе и самого Навального, задержали еще за несколько дней до протестов, множество людей вышли на акции протеста в своих городах. Сейчас уже известно, что почти во всех городах есть задержанные, а также избитые.

Как пишет «Дождь», среди задержанных оказалась и юрист фонда Навального Любовь Соболь.

Стоит добавить, что почти во всех городах власть отказалась согласовать проведение митинга, или же отменили его из-за «случились» ЧП. Митинги согласовали только в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках.

Издание Meduza отмечает, что на митингах, в частности, требуют «Россию без Путина».

Как сообщалось ранее, на Дальнем Востоке задержали 10 активистов Навального.

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