ООС: На Донбассе в результате ДТП погибли двое военных. Один ранен в результате обстрела

Вчера, около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил.

Также в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В целом на протяжении прошлых суток, 8 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако полностью контролируемой.

Российские оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, враг не применял.

Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

По данным разведки, в течение суток два оккупанта уничтожены и еще пять получили ранения.

С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного. Потерь среди личного состава не допущено.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.