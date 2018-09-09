Новые подробности ДТП В Одессе: водитель BMW известен уличными гонками

В Одессе идентифицировали водителя, машина которого стала убийцей двух людей на 6-й станции Фонтана вечером 8 сентября. Мужчину зовут Олег, он известный в городе уличный гонщик.

Как сообщает ТСН со ссылкой на местное издание Таймер нашло страницу водителя в российской социальной сети Вконтакте. Журналисты приводят фотографии с ним, где стрелка на спидометре BMW M5 (E39) находится далеко за отметкой 200 км/ч, а Олег в сообщении жалуется, что разогнаться еще больше ему не позволяет автоматический ограничитель. При этом фото оформлено, как сделанное в пределах города Одесса. Также на странице есть много видеозаписей гонок по улицам при участии владельца машины.

Другое одесское издание Думская приводит слова очевидцев о том, что BMW двигался в направлении 7-й станции Фонтана со скоростью более 100 км/час. В машине, кроме водителя, были еще молодые девушки – по крайней мере, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на свидетелей. Кроме того, со слов очевидцев, светофор на перекрестке, где произошла трагедия, не работал. По неподтвержденной информации, среди пятерых пострадавших в результате ДТП есть ребенок. Также издание имеет информацию о возрасте водителя BMW – ему 27 лет.

Как сообщалось, крупная авария произошла в Одессе вечером 8 сентября. Со слов очевидцев, BMW на огромной скорости врезался в Skoda, вылетел с дороги и врезался в остановку, где были люди. На месте погибли двое пешеходов, еще пятеро получили травмы. Вскоре появилось сообщение о том, что один из пострадавших скончался в карете скорой по дороге в больницу. Однако через несколько часов в полиции сообщили, что эта информация не соответствует действительности, и пострадавший, которого причислили к погибшим, на самом деле жив.

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