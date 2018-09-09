Необычные мумии пингвинов в Антарктиде озадачили ученых

На восточном побережье Антарктиды китайскими учеными были найдены несколько сотен мумий пингвинов, которые были «похоронены» под древними снегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Journal of Geophysical Research.

В сообщении говорится о том, что сотни мумифицированных пингвинов были обнаружены специалистами из китайского Университета науки и технологий на полуострове Лонг.

Ученые наткнулись на заброшенные колонии пингвинов Адели (это самый распространенный вид). На том же самом месте и были обнаружены останки пернатых, которые, по мнению специалистов, погибли около 750 лет назад.

Сейчас выясняют точную причину массовой гибели птиц, однако в данный момент эксперты считают, что пингвины массово вымерли из-за климатических изменений. Смерть птиц могли спровоцировать большое количество летних осадков и таяние снегов, которые вызвали у пингвинов гипотермию (переохлаждение).

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