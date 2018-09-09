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воскресенье, 9 сентября, 2018, 21:51 Курьезы
Найденный на дне озера Никейский храм мог быть местом, где проходил Первый Вселенский Собор

На дне турецкого озера Изник ученые нашли церковь, построенную около 390 года н.э. в честь святого Неофита Никейского.

На опубликованных снимках отчетливо видны остатки здания. Они находятся под водой в 50 метрах от берега, – сообщает Сегодня.

Археологи считают, что постройка ушла под воду в результате землетрясения, произошедшего в этом регионе в 740-м году. Храм тогда частично разрушился, а впоследствии руины затопило и они оказались под водой.

На месте озера много веков назад стоял древний город Никея. Найденный храм мог быть местом, где проходил Первый Вселенский Собор. Созвал его в  325-ом году император св. Константин Великий, считает Мустафа Шахин, профессор археологии университета Улудаг в Бурсе.

«Я занимался исследованиями озера Изник с 2006 года. Такое великолепное сооружение обнаружил впервые. Когда увидел руины, которые четко просматривались в водах озера, я был поражен», – говорит ученый.

Он считает, что церковь могли построить на вершине языческого храма Аполлона – греческого и римского Бога солнца.

Профессор Шахин также надеется, что при поддержке местных чиновников на месте затопленного храма создадут первый в Турции подводный археологический музей.

 
Турцияархеология
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2018-09-09 23:43 :39