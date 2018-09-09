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воскресенье, 9 сентября, 2018, 18:30 Спорт
На теннисном турнире US Open-2018 среди женщин победила японка Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей последнего в сезоне турнира серии Grand Slam – US Open-2018.

В финале Открытого чемпионата США Наоми Осака в двух сетах нанесла поражение американке Серене Уильямс – 6:2, 6:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Таким образом, Наоми Осака впервые в карьере смогла выиграть турнир серии Grand Slam.

До US Open-2018 высшим достижением японской теннисистки в серии Grand Slam был выход в четвертый круг Australian Open.
Теннис Grand SlamТеннис Рейтинг WTAновости спортатеннис US Open-2018
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2018-09-09 23:44 :24