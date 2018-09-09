Манафорт может признать вину, чтобы избежать более сурового приговора

Адвокаты Пола Манафорта ведут переговоры с прокурорами о возможном признании вины, чтобы избежать второго уголовного процесса, который должен начаться в Вашингтоне в этом месяце.

Об этом пишет Bloomberg, – сообщает Украинская правда.

Переговоры о потенциальном признание вины сосредоточились на том, какие обвинения могут быть приняты Манафортом и на сроке заключения, который будут рекомендовать прокуроры.

69-летнему Манафорту уже грозит 10 лет заключения в соответствии с рекомендаций относительно вынесения приговора в суде Вирджинии. Признание вины может помочь Манафорту избежать риска получить более длительный тюремный срок и угрозы конфискации нескольких объектов недвижимости и финансовых счетов.

Он также мог бы сэкономить на оплате адвокатов, услуги которых в таких делах могут стоить миллионы долларов.

Как сообщалось, 31 июля в США начался суд над Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Следствие считает, что за работу политического консультанта в Украине Манафорт заработал более 60 миллионов долларов.

Следственная группа представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с «Партией регионов» и «Оппозиционным блоком».

В конце концов Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения.

Сообщалось, что политтехнолог «Партии регионов» и экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт за работу в Украине в 2010-2014 годах заработал более 60 миллионов долларов, в том числе – 31 млн долларов от украинских политиков в 2012 году.

Экс-партнер Пола Манафорта Рик Гейтс на суде заявил, что украинские клиенты Манафорта – Ахметов, Левочкин, Тигипко, Клюев, Колесников – перевели на счет Манафорта на Кипре миллионы долларов. Были и другие украинские клиенты.

7 августа на суде над бывшим стратегом Януковича и лоббистом Полом Манафортом экс-партнер американца Рик Гейтс заявил, что он и Манафорт помогали Порошенко на безвозмездной основе.

До этого первый свидетель по делу Манафорта Тэд Девайн рассказал, что партнер политтехнолога Ричард Гейтс предлагал ему работать на президента Петра Порошенко.

Тогда в пресс-службе АП заявили "Украинской правде", что «команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали от других, впрочем, даже не рассматривались».

Как сообщалось ранее, суд присяжных признал Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения.

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