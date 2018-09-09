Львов почтил память принудительно выселенных украинцев с территории Закерзонья

Львов чтит память принудительно выселенных украинцев с территории Закерзонья. Возле памятника Тарасу Шевченко состоялись поминальные мероприятия, участие в которых приняли представители различных общественных организаций, духовенство, власти города и области.

Об этом сообщает city-adm.

Объединенный хор общественно-культурных обществ «Надсяння», «Холмщина» и Львовской областной организации Всеукраинского общества «Лемковщина» исполнили Государственный Гимн Украины. После состоялся чин короткой молитвы и общественное вече.

«Сегодня здесь очень трудно говорить, особенно молодому человеку новой генерации. Только хочется низко поклониться перед теми сотнями тысяч украинцев, которых с корнями вырвали из родной земли, с земли, на которой они жили сотни лет. Из этого мы можем сделать лишь один вывод: не помня собственной тяжелой истории, есть вероятность того, что эта история может повториться, ведь нация без государства обречена на бесправие.

Сегодня мы имеем собственное государство. И сейчас трудно осознать, что такие события могут повториться, что страшная трагедия может иметь место в современной истории. Но право на собственное государство мы должны уметь еще и отстоять. Просто государства не достаточно. И экономически-политические цели, и задача власти должны быть объединены и направлены на то, чтобы люди, которые оставили наши родные земли, сегодня хотели и имели возможность вернуться в ту страну, которую бы они хотели видеть.

Трагедия Закерзонья сегодня напоминает о том, что бездержавная нация – это очень легкая добыча для хищников. И, пожалуй, сегодня, когда мы здесь объединив усилия, объединив все шаги, будем делать все для того, чтобы сегодня мы не оставляли нашу землю и не рассеивались в поисках лучшей доли, – это будет лучший результат и лучшая наша благодарность всем близким, которые покинули родную землю.

Низко кланяюсь перед вами, пусть во всем вам помогает Господь и пусть страшные страницы истории никогда не возвращаются на нашу землю. Слава Украине!», – отметил Евгений Бойко, и.о. директора департамента «Администрация городского головы».

После всех пригласили на совместную акцию «Свеча памяти».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.