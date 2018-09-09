Кому они «служат»: в университете Одессы повесили портрет Захарченко

В Одессе вспыхнул скандал из-за сотрудника одного из вузов, который повесил портрет ликвидированного Захарченко у себя в кабинете.

Речь идет о начальнике отдела практики НУ «Одесская морская академия» Александре Калинине, – сообщает politeka.

Как написал у себя в Facebook активист и лидер движения «Уличный фронт» Демьян Ганул, Калинин не скрывает своей позиции в академии.

«Вот такое фото висит в кабинете руководителя отдела практики Одесской морской академии. Его зовут – Калинин Александр. Судя по предпочтениям, Александру бы следовало работать на территории так называемых «Л-ДНР». Жду реакции от СБУ», – говорится в сообщении.

По словам другого активиста, Александра Винницкого, Калинин никогда не скрывал своих убеждений и уже неоднократно попадал в подобные скандалы.

«Ранее у этого человека в кабинете висели флаг «Новороссии» и георгиевские ленты. На это жаловались курсанты, но фотографии сделать не успели, Калинину вовремя подсказали их убрать. Может ему надо перевестись в университет ДНР?», – подытожил активист.

Как сообщалось ранее, «правая рука» боевика Захарченко сбежал.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.