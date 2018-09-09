Грымчак: Россия ни разу не просила восстановить водоснабжение Крыма

Страна-агрессор ни разу не просила официальный Киев возобновить поставки воды в оккупированную Автономную Республику Крым.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак - сообщает Эспрессо.

«Могу сказать официально. Первое, Российская Федерация, как страна-оккупант в Крыму, как страна-агрессор, не обращалась к Украине официально по вопросам подачи воды. Второе, если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого, вообще, не о чем разговаривать», – пояснил политик.

Лишь после выполнения Москвой этих двух условий, подчеркнул он, можно рассуждать «сколько им будет стоить эта вода».

При этом ответственность за экологическое бедствие в Армянске, а также за полное истребление зеленого травяного покрова в Степном Крыму и другие техногенные катастрофы несет исключительно Кремль, добавил Грымчак.

Заметим, что после кислотных испарений на заводе «Крымский титан» Дмитрия Фирташа российские пропагандисты начали обвинять украинскую сторону в том, что произошло. Мол, именно из-за отсутствия воды, которую подают с материковой Украины, и пересох резервуар с опасными химическими веществами.

Кроме того, восстановление водоснабжения в Крыму является якобы одним из условий прекращения россиянами искусственной блокады Азовского моря.

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