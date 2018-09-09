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воскресенье, 9 сентября, 2018, 10:30 Мир
Греция отказала в гражданской визе управляющему делами Московской патриархии

Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе.

Об этом сообщает Интерфакс.

При этом агентство уточняет, что «речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, на которое дает разрешение церковная власть».

Ранее сообщалось об ухудшении отношений между Москвой и Афинами. Греция выслала нескольких сотрудников российской дипмиссии, обвинив их во вмешательстве в свои внутренние дела.

 
Грециявизановости мираМосковская патриархия
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2018-09-09 13:23 :56