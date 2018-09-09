воскресенье, 9 сентября, 2018, 10:30 Мир
Греция отказала в гражданской визе управляющему делами Московской патриархии
Управляющему делами Московской патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе.
Об этом сообщает Интерфакс.
При этом агентство уточняет, что «речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, на которое дает разрешение церковная власть».
Ранее сообщалось об ухудшении отношений между Москвой и Афинами. Греция выслала нескольких сотрудников российской дипмиссии, обвинив их во вмешательстве в свои внутренние дела.
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