Госдума признала Донбасс «недостаточно русским»

По мнению российских пропагандистов, жители Донбасса провели в составе Украины больше времени, чем Крым, поэтому отношение Кремля к непризнанным республикам «ДНР» и «ЛНР» существенно отличается от ситуации с оккупированным Крымским полуостровом.

Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников, влиятельный российский пропагандист и один из идеологов войны с Украиной Константин Затулин в интервью российскому ресурсу Федеральное агентство новостей, – сообщает vgolos.

«Здесь немного другая история. Донецк с Луганском пробыли в составе Украины на 30 лет больше. За это время усилиями советской власти в 20-30-е годы XX века прошла украинизация. Корневые, глубинные связи Донецка и Луганска с Россией были значительно больше потеряны, чем в Крыму. Они воспитывались в советский период в рамках украинской парадигмы. Я бы сказал так. В относительно мирной ситуации на референдуме процентов 20-30 выступили бы за то, чтобы присоединиться к России. Еще процентов 10-20 или 30 – ни за что, остались бы в Украине. Остальные были бы переходным модулем», – сказал Затулин.

Зато российский пропагандист отметил, что Кремлю необходимо вернуть отдельные оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Украины, чтобы повысить там процент пророссийски настроенных граждан.

«Мы понимаем, что, после того как мы вывели из внутриукраинского контекста Крым, вывести еще и Донецк с Луганском означает лишить союзников той части пророссийски настроенных россиян и украинцев, которые остаются на другой стороне Украины. Мы в данном случае исходили из того, что Донецк и Луганск нужно вернуть в общее политическое поле с Украиной, но на достойных условиях. То есть без расправ, без сведения счетов, с особым статусом – как элемент федерации или конфедерации. И именно возвращение в этом статусе Донецка и Луганска станет катализатором цепной реакции федерализации Украины. А федеральная Украина – это то, на чем сердце должно успокоиться», – пояснил Константин Затулин нынешнюю тактику Москвы в отношении Украины.

Как сообщалось ранее, в Госдуме России начали пугать украинцев полномасштабным вторжением.

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