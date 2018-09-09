Год назад Роман Труба возглавил ГБР: Кто и почему пытается влиять на Государственное бюро расследований?

Прошел год с тех пор как Президент поздравлял экс-сотрудника Генпрокуратуры Романа Трубу с назначением на должность. Тогда львовянин стал директором государственного бюро расследований. Это так называемое «украинское ФБР», которое должно раскрывать преступления высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Но за год Бюро так и не начало свою работу.

Об этом говорится в сюжете информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK.

Бюро без помещения

«Главное, чтобы в Украине поверили в реализацию принципа справедливости и неотвратимости наказания. Этого всего можно будет достичь только профессиональной упорной работой, новыми методами, а также политической незаангажированностью», – говорил тогда Роман Труба.

Начать регистрировать первые уголовные дела ГБР должно было уже первого сентября. Впрочем, лишь 2 недели назад Бюро получило собственное помещение.

Восемь этажей, толстые стены, потайные комнаты и фасад в стиле сталинского ампира. Часть этого здания в центре Киева временно занимает Государственное бюро расследований

В своем плотном графике глава потенциально очень влиятельного органа находит полчаса, чтобы рассказать о конфликтах и показать свое рабочее место.

«На самом деле кабинет еще не полностью обустроен, нет времени, и первоочередное для нас – это формирование ГБР», – говорит г-н Труба.

Споры с конкурсной комиссией

Да, вам не послышалось. За год после назначения руководителя «украинское ФБР» так и не заработало. После избрания директора и его заместителей, конкурсная комиссия определила 27 кандидатов на другие руководящие должности. И Роман Труба отказался их назначать. Утверждает: у многих были «пятна» в репутации, а комиссия почему-то уничтожила результаты проверки кандидатов на полиграфе.

«Полномочия внешней комиссии должны заканчиваться на этапе избрания директора и заместителей. Все остальные должности обязаны выбирать внутренние комиссии, которые формируются руководителем соответствующего учреждения», – объясняет глава ГБР.

И комиссия настаивает: 27 кандидатов отобраны, их должны назначить. Никакого нового конкурса не будет. А глава ГБР теперь еще и не ходит на заседания самой комиссии.

В комиссии подчеркивают: у них нет своего помещения. Результаты проверки на полиграфе негде было хранить. Потому и уничтожили, ради сохранения приватности.

«Поскольку сама комиссия была инициатором проведения полиграфа, это было прямым нарушением законодательства, в частности закона о защите персональных данных», – объясняет председатель конкурсной комиссии Роман Майданик.

Впрочем, собственные источники телеканала ZIK сообщили: на самом деле результатов никто не уничтожал. Но Роману Трубе их не передали.

«Если ваши друзья убеждают в необходимости переговоров с врагами, значит предатели обо всем договорились», – такой лозунг, напечатанный большими буквами висит в кабинете руководителя ГБР.

«Нужно видеть его каждый день и не забывать о тех принципах, которые близки мне», – подчеркнул Роман Труба.

Позицию директора ГБР из-за проверки кандидатов на полиграфе его оппоненты называют поводом сорвать запуск работы Бюро расследований. Роман Труба может разблокировать процесс, назначив спецпроверку кандидатов, уверен нардеп и член конкурсной комиссии Николай Паламарчук.

«Если он кого-то не назначил, не прошел спецпроверку, мы назначим новый конкурс, а комиссия проведет его. А так у комиссии нет оснований, новый конкурс она назначить не может, а этих кандидатов он не назначает. Все конкурсанты обратятся в суд и через суд будут назначены», – говорит Николай Паламарчук.

В самом же ГБР сейчас рассматривают возможность собственной проверки кандидатов на полиграфе.

Луценко и ГБР

«Политическое влияние на этот орган, даже отбор кадров, настолько большой, что не позволяет сейчас говорить о его независимости», – уверен нардеп Мустафа Найем.

И влияние это видят сразу из нескольких структур и кабинетов.

«Эти 27 кандидатов поделены между ключевыми политико-правовыми группами. Это группы Петра Порошенко, которого связывают непосередственно из-за интересов и репрезентации Александра Грановского, интересов Арсена Авакова», – заявил эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Александр Леменов.

Отдельно отмечают роль еще одной политической фигуры.

«Господин Луценко сумел таки убедить определенным образом господина Трубу. И сейчас Луценко является таким фундаментальным мостиком между Администрацией Президента и директором ГБР. В первую очередь это он повлиял относительно неназначения 27 кандидатов», – убежден Александр Леменов.

Правда, провластные нардепы информацию о любом давлении или воздействии на Бюро расследований отвергают.

«Нельзя называть каждого работника полиции, который отправился на конкурс в ГБР и выиграл его, представителем Авакова. Если сам господин Труба ранее работал в прокуратуре, то что он сейчас подчиненный Луценко?», – говорит нардеп Антон Геращенко.

В то же время нынешние конфликты считают только политической борьбой за контроль над вновь созданным мощным правоохранительным органом.

«Для того, чтобы запустившись в подконтрольном состоянии, через него можно было влиять например на Артема Сытника, директора НАБУ. Сотрудники НАБУ, как и сотрудники САП, и руководители этих органов являются подследственными ГБР», – подчеркнул Александр Леменов.

«Я думаю, что влияние на этот орган является ключевым в первую очередь для правоохранительных органов, тех кто их возглавляет, тех кто политически может влиять на действия ГБР, например против НАБУ», – подчеркнул Мустафа Найем.

Сам глава Госбюро расследований убеждает: работа активно продолжается. В регионах вместо провалившегося конкурса Роман Труба назначил заместителей глав территориальных управлений. Пока что именно они будут выполнять обязанности своих будущих руководителей. В то же время в столице продолжается отбор и собеседования среди 1200 кандидатов на должности следователей.

«На каждого кандидата нужно затратить хотя бы 20 минут, потому мы понимаем, что собеседования будут длиться от 4 до 6 недель», – говорит Роман Труба.

Однако глава ГБР обещает: первые расследования против высокопоставленных Государственное бюро расследований начнет уже в октябре-ноябре этого года.

Как сообщалось, руководитель ГБР Роман Труба «анонсировал» судебное рассмотрение дела о незаконности его назначения.

Дмитрий Будкевич, «Первые о главном. Детали»

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