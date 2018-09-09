Галина Авраменко – бронзовый призер ЧМ-2018 в стрельбе по движущейся мишени с 10 метров

В Чанвоне (Республика Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира-2018 в стрелковых видах спорта.

Медальная копилка сборной Украины сегодня, 9 сентября, пополнилась тремя наградами, сообщает Укринформ.

Галина Авраменко из Чернигова стала бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с 10 метров. А у юниоров в этом упражнении «серебро» и «бронзу» завоевали винничане Даниил Даниленко и Максим Бабушлк соответственно. Последний в споре за третье место опередил своего соотечественника Дениса Баблюка из Хмельницкого.

В медальном зачете сборная Украины занимает седьмое место, имея в активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды. Лидирует сборная Китая (9, 11, 4), второй идет команда Республики Корея (9, 7, 7).

Добавим, что чемпионат мира-2017 по пулевой и стендовой стрельбе завершится в следующую пятницу, 14 сентября.

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