Facebook заблокировал на сутки аккаунт немецкого политика за фото с Захарченко

Глава фракции партии «Левые» в парламенте немецкого Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что Facebook заблокировал на сутки его аккаунт из-за публикации совместной фотографии с экс-главарем «ДНР» Александром Захарченко.

Об этом он рассказал «Риа Новости» - сообщает Главком.

«Меня заблокировали на 24 часа за то, что я выставил фотографию, сделанную в Донецке, на которой Александр Захарченко наградил меня орденом Дружбы. Facebook аргументировал это тем, что это якобы фотография террористической организации», – отметил Маурер.

Политик подчеркнул, что ему пришлось написать письмо в администрацию Facebook с требованием прояснить сложившуюся ситуацию. Он отметил, что после разблокировки аккаунта все его фотографии, на которых он снят вместе с представителями «ДНР», были «отложены».

«Насколько это долго будет действовать, я не знаю», – сказал немецкий политик.

Как известно, 31 августа в центре Донецка в ресторане «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб главарь «ДНР» Александр Захарченко. Похоронили Захарченко в оккупированном Донецке 2 сентября.

7 августа в «ДНР» назначили Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности главаря "республики".

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