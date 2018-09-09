Эксперт рассказал, как «церковная война» отразится на Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин был взбешен «церковным наступлением» Киева

Об этом рассказал журналист Павел Шуклинов, – сообщает politeka.

«Недоверие и ненависть политиков (Путина и Порошенко) – на пике. Последний пример – тема автокефалии для украинской церкви. Украинские дипломаты утверждают: стремительная «религиозная атака» Киева взбесила Путина. Пару месяцев назад он собрал экстренную встречу «православных чекистов», чтобы обсудить, как так получилось, что Украина сделала ход, о котором в Москве узнали в последнюю очередь – когда уже было поздно делать соответствующие шаги», – отметил он.

Доказательством этого, утверждает журналист, является вынужденная поездка патриарха Кирилла в Константинополь.

«Поездка Кирилла в Константинополь была вынужденной. Он говорил Путину, что это унизит РПЦ, которая позиционирует себя более влиятельной и могущественной, а будет вынуждена выступить в роли просителя. Но Путин настоял, и Кирилл поехал», – подчеркнул он.

Добавим: русская православная церковь больше не сможет быть церковью-империей после того, как потеряет Украину.

Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, около 40% мировой сети РПЦ находится в Украине. И потеряв все это, в случае предоставления украинской церкви Томоса, российская потеряет и свой статус.

«Сейчас около 40% мировой сети РПЦ находится в Украине. Очевидно, что русская церковь будет до конца стараться сохранить хоть что-то, но без этих 40% она уже не будет церковью-империей, она будет просто одной из больших церквей. Украинская церковь со временем будет по масштабу равняться РПЦ, а может и немного больше, чем русская церковь», – сказал архиепископ Евстратий.

Когда решение будет принято, на этом основании будет созван собор украинских иерархов. В присутствии специального представителя Вселенского патриарха будет избран предстоятель единой церкви. Уже после этого предстоятель единой церкви получит Томос как документ.

«Скорее всего, получение Томоса будет в Украине. Или Вселенский Патриарх лично или через своего уполномоченного представителя передаст этот Томос и он будет торжественно провозглашен. Я думаю, что это будет в Софии Киевской», – добавил архиепископ.

Как сообщалось ранее, Филарет убежден, что Томос украинской церкви будет предоставлен уже в этом году.

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