Дещица прокомментировал существование так называемых «черных списков» невъездных поляков и украинцев

Посол Украины в Польше Андрей Дещица отмечает, что главное – не злоупотреблять вопросом так называемых черных списков, чтобы в них не попадали без надлежащих оснований.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица подтвердил в интервью «Главкому» существование «черных списков» невъездных поляков и украинцев.

«Каждое государство имеет списки лиц, нежелательных для въезда. Такие списки есть также в отношении польских граждан, которые нарушили украинское законодательство, нарушают правило въезда в Крым или на другие оккупированные территории», – сказал Дещица.

На вопрос «сколько поляков в таких списках?» посол ответил, что это – компетенция других ведомств, не МИД или посольства.

Дипломат подчеркивает, что наличие «черных списков» для идеального мира не является нормой.

«Но мы знаем, что мир не является идеальным, есть люди, которые совершают преступления, представляют опасность государственным интересам или общественному порядку. Главное, этим вопросом не злоупотреблять, и чтобы в так называемые черные списки не попадали без надлежащих оснований», – резюмировал Дещица.

Как сообщалось ранее, «черные списки» не способствуют разрешению польско-украинского кризиса.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.