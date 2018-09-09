Британского ученого наградили престижной премией за открытие пульсаров

Британский астрофизик Джоселин Белл Бернелл удостоена премии по фундаментальной физике «Прорыв» (Fundamental Physics Prize) за открытие пульсаров – малых нейтронных звезд.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премии.

«Профессор Белл Бернелл заслуживает такого признания. Ее любознательность, наблюдательность и тщательный анализ способствовали открытию одних из самых интересных и загадочных объектов Вселенной», – приводятся в тексте слова основателя премии, бывшего совладельца Mail.ru Юрия Мильнера.

Отмечается, что вручение премии состоится 4 ноября этого года. Астрофизик получит за свое открытие 3 млн долларов США.

Пульсары – космический источник радио-(радиопульсар), оптического (оптический пульсар), рентгеновского (рентгеновский пульсар) и/или гамма - (гамма-пульсар) излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов). Источником импульсов считается нейтронная звезда с мощным магнитным полем, которая вращается и имеет узконаправленное излучение.

75-летняя Джоселин Белл сделала свое открытие в 1967 году, будучи аспиранткой английского ученого и лауреата Нобелевской премии по физике Энтони Хьюиша в Кембриджском университете.

Премия «Прорыв» – одна из крупнейших научных премий. Ежегодно она присуждается за значительные достижения в области физики, медицины и биологии. Российский предприниматель Юрий Мильнер учредил ее в 2012 году.

Напомним, члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону присудили израильскую премию Фонда Вольфа.

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