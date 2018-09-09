Астрономы обнаружили на Сатурне странный шестиугольный шторм

Ученые на новых фотографиях, сделанных космическим аппаратом «Кассини» заметили очень странное явление, которое наблюдали когда-нибудь в Солнечной системе. Так, эксперты были удивлены шестиугольным штормом, который возник на Сатурне. Скорее всего, стихия была двойная.

Об этом сообщают planetanovosti.

Сам вихрь правильной геометрической формы образовался на северном полюсе планеты. Он имел диаметр 25 тыс. км. Астрономы сейчас гадают, как именно мог образоваться шторм в виде гексагона.

Примечательно, что стихия имеет двойную структуру. В нижних слоях атмосферы, по словам экспертов, образовался еще один шестиугольный вихрь. Достоверно неизвестно, какая сила посодействовала его возникновению.

Также стоит отметить последнюю аномалию: вихрь на некоторое время почему-то изменил цвет. Примечательно, что сама стихия на планете бушует на протяжении двухсот лет. Какая сила поддерживает воронку, да еще и таких размеров, – загадка.

Как сообщалось ранее, NASA обнаружило вероятную жизнь на спутнике Сатурна.

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