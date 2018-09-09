Астрономы на расстоянии 300 млн лет от Земли обнаружили космическое кольцо, образованное столкновением галактик

Ученые изучили новые данные рентгеновской обсерватории «Чандра» и обнаружили кольцо ярких источников рентгеновского излучения в галактике, которая находится на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли.

По мнению исследователей, это или черные дыры или нейтронные звезды, сообщает DT.

Отмечается, что на новом снимке галактики AM 0644-741 (AM 0644) четко видны яркие источники рентгеновского излучения. Астрономы считают, что кольцо из черных дыр или нейтронных звезд образовалось, когда одна галактика столкнулась с другой. Одна из них спровоцировала рябь в другой – AM 0644. Потом эта рябь вызвала кольцо газа, расширяющегося во второй галактике, которое стало причиной рождения новых звезд. Первая галактика, вероятнее всего, находится в нижней левой части снимка.

Ученые подчеркивают, что большинство из этих звезд проживут по космическим меркам не очень долго, около нескольких миллионов лет. После этого в этих звездах иссякнет топливо и они взорвутся сверхновыми, оставив после себя черные дыры или нейтронные звезды.

В некоторых из этих звезд есть звезды-компаньоны, из которых они извлекают газ. Этот газ падает на них, формируя вращающийся диск и нагреваясь трением. Он, нагретый до невероятных температур, производит большие объемы рентгеновского излучения, которое может зарегистрировать «Чандра».

Несмотря на то, что кольцо из черных дыр или нейтронных звезд интересно само по себе, история AM 0644 на этом не заканчивается. Все зарегистрированные источники рентгеновского излучения в этом космическом кольце достаточно яркие, чтобы их можно было классифицировать как ультраяркие рентгеновские источники (ULXs). Это класс объектов, которые производят в сотни и тысячи раз больше рентгеновского излучения, чем «обычные» двойные системы, в которых звезда-компаньон вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры. До недавнего времени большинство астрономов считали, что ULXs в целом содержат черные дыры звездной массы и, вероятно, в некоторых случаях черные дыры средней массы (от 100 масс Солнца и больше). Однако это изменилось, когда в нескольких ультраярких рентгеновских источниках, включая M82 и M51, оказались нейтронные звезды.

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