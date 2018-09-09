live
Aнонси
Іван Вінник, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
Іван Вінник, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко»
10 сентября, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
10 сентября, понедельник
Анонс програми DROZDOV
Анонс програми DROZDOV
11 сентября, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 9 сентября, 2018, 20:50 Мир
Американская теннисистка Уильямс обвинила судей в сексизме после поражения на US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс после поражения на соревнованиях US Open заявила, что судья во время финала несправедливо ее оштрафовал.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Al-Jazeera.

D0d8818f47ac9b08d

Во время первого сета судья Карлос Рамос вынес предупреждение за подсказку от тренера, которая запрещена на турнирах «Большого Шлема», а во второй партии американку оштрафовали на очко и вынесли второе предупреждение за то, что она разбила свою ракетку.

В споре с судьей Уильямс назвала Рамоса «вором», за что у нее забрали один гейм, что увеличило отрыв японки от американки.

Во время пресс-конференции после игры Уильямс обвинила судью Карлоса Рамоса в сексизме.

«Я видела, как другие теннисисты называли судьей разными словами», – заявила она.

«Он никогда не забирал гейм у мужчины, за то что тот его назвал вором», – сказала Уильямс.

Она отметила, что это показалось ей «сексистским замечанием».

В СМИ возникли возмущения и дискуссии относительно ситуации, которая сложилась после финала.

«Неприятная сцена затмила блестящую игру Осаки (победительницы турнира), которая тихо плакала во время церемонии, что должна была стать коронацией новой звезды женского тенниса», – написал спортивный корреспондент the Wall Street Journal Том Перотта.

Для 20-летней японской теннисистки Наоми Осаки эта победа стала первым титулом серии «Большого Шлема». Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил свою соотечественницу на своей странице в Twitter.

Бывшая ракетка мира номер один Билли Джин Кинг стала на защиту Серены Уильямс, заявив, что в большом теннисе присутствуют «двойные стандарты» для мужчин и женщин, а то, за что мужчину считают «откровенным», женщину сочтут «истеричной».

Как сообщалось ранее, обвиненного в сексизме львовского преподавателя, оправдала специальная комиссия.
Тенниссексизмобвиненияновости мираСерена Уильямс
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-09 23:44 :07