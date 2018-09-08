Звезды Голливуда призвали Россию освободить Олега Сенцова

Голливудские звезды и жюри 75-го Венецианского кинофестваля призвали Россию не допустить смерти украинского режиссера Олега Сенцова и освободить его.

Об этом со ссылкой на France24 сообщает Укринформ.

«Актриса Наоми Уоттс, актер и режиссер Кристоф Вальц, вместе с Гильермо дель Торо в пятницу попросили Кремль освободить кинорежиссера, который отказывается от еды в тюрьме на севере Сибири уже в течение 118 дней», - говорится в сообщении.

Жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля во главе с Гильермо Дель Торо выразило обеспокоенность физическим состоянием Сенцова.

По его словам, Сенцов был арестован и подвергался пыткам ... после судебного разбирательства, которое явно не уважало право на защиту».

Напомним, петиция на сайте Белого дома с призывом спасти Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей.

Ранее бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира. Олег Сенцов также станет одним из номинантов на премию Сахарова «За свободу мысли» в 2018 году.

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