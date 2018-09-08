Жителей Херсонщины из-за химических выбросов в Крыму эвакуировать не будут

Случаев химического отравления среди населения Херсонской области не зафиксировано. Необходимости в эвакуации населения нет.

Об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий в Twitter, ссылаясь на Департамент здравоохранения Херсонской ОГА.

В ведомстве отметили, что с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей около 2 тысяч человек отправят в Скадовск.

"Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами", - отметили в министерстве.

Вчера, 7 сентября, в Скадовск уже было отправлено 200 человек, 8 сентября - 500 человек.

В начале сентября в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу, из-за чего образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Украинские пограничники неподалеку от КПВВ "Чаплинка" зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. Военнослужащие, патрулирующие админграницу с Крымом в Херсонской области, жаловались на головную боль, тошноту, першение во рту.

Крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров сообщил, что от выбросов завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске пострадали фермерские угодья, в частности, виноградники.

В свою очередь российские СМИ со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций РФ, уверяют, что в оккупированном Крыму нет превышений предельно-допустимых концентраций диоксида серы после выброса на заводе.

4 сентября оккупанты решили прекратить на две недели работу завода "Титан" в Армянске. Так называемый "глава республики" Сергей Аксенов также решил отправить из города всех детей школьного и дошкольного возраста. Оккупанты заявили, что в городе превышены нормы концентрации сернистого ангидрида.

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