Из-за выбросов на крымском «Титане» за медпомощью обратился 61 пограничник, 5 до сих пор в больнице

После выбросов в анексованому Крыму за медицинской помощью обратились более 60 пограничников, которые несут службу неподалеку от админграницы с аннексированным полуостровом.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает «112».

«Сейчас обратился 61 пограничник, из них 5 – госпитализированы и проходят детальный медицинский осмотр у нас в Одессе», – сказал Слободян.

Он отметил, что все пограничники, которые обратились за медицинской помощью, уже вернулись к служебным обязанностям. Кроме 5 госпитализированных.

Как известно, на севере аннексированного Крыма в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс неизвестного вещества. Российские СМИ только 27 августа сообщили, что на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества, в связи с этим образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев в Армянске.

Оккупационная власть аннексированного Крыма решила остановить завод «Крымский титан» через неконтролируемые выбросы химических веществ. Также стало известно, что из-за выбросов на заводе «Крымский титан» в аннексированном Армянске эвакуируют детей.

Украина решила закрыть контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чаплинка» на границе с Крымом в связи с выбросами.

Президент Петр Порошенко в связи с химическими выбросами завода в аннексированном Крыму распорядился, чтобы детей из Армянска отправили на оздоровление в Херсонскую область.

В Департаменте здравоохранения Херсонской ОГА сообщили, что необходимости эвакуации населения области нет.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и т.п.

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