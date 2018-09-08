Искусственный интеллект назвал самую неожиданную причину ожирения

Увеличение веса обычно говорит только об одном – человек слишком много ест. Врачи и ученые с этим согласны, но искусственный интеллект считает совсем по-другому.

Подробнее об этом читайте в материале Clutch.

Проблема ожирения скоро может сдвинуться с мертвой точки. Американские ученые спросили у искусственного интеллекта, что является основной причиной появления лишних килограммов у людей, и получили неожиданный ответ. По мнению ИИ основная причина ожирения – это ошибки в застройке городских кварталов.

Удивлены? Искусственный интеллект, после обучения экспертами, может указывать районы, жители которых наиболее склонны к набору лишних килограммов. Основываясь на данных более, чем 150 тысяч снимков Google Maps, ИИ связал процент страдающих от лишнего веса с особенностями планирования района и ошибками в развитии городских систем.

Над реализацией задачи работали 2 нейросети. Первая выявила главные особенности районов проживания, что позволило определить отличительные черты районов: зеленым цветом были обозначены деревья, серым – дороги, а красным – жилые дома и другие здания. Вторая нейросеть сигнализировала о связи между конфигурацией «разрисованных» районов и показателями ожирения среди людей, проживающих в данной местности. Были проанализированы такие города США, как Лос-Анджелес, Мемфис, Сан-Антонио и Сиэтл.

Полученные результаты исследования при грамотном применении позволят не только лучше заботиться о здоровье людей, но и дадут ориентиры представителям бизнеса, как планировать инфраструктуру своих сетей для пользы общества, например, размещая магазины здоровых продуктов там, где это нужно. Проектировщики кварталов, в свою очередь, смогут заранее продумать посадку растений.

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