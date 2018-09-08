Во Львове состоялась акция за переход города на возобновляемые источники энергии

Сегодня во Львове состоялась акция, во время которой экологические активисты побудили использовать возобновляемую энергию взамен ископаемому топливу.

Активисты организовали акцию за переход города на 100% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в рамках всемирной климатической мобилизации «Действуй за климат!».

Главным стимулом организации акции является установление диалога с местными органами власти по адаптации города к изменению климата путем использования возобновляемых источников энергии в качестве основных источников энергии и прекращение использования ископаемого топлива, в результате использования которого меняется общее экологическое состояние Земли.

«Все, что происходит вокруг нас, является прямыми последствиями деятельности человека. Мы стали пионерами прогресса когда-то, когда начали добывать ископаемые из недр Земли. Но мы не потеряли возможность делать эти изменения и сегодня — перейти на возобновляемые источники энергии, уменьшив вред, который мы причиняем окружающей среде. Именно поэтому лекторий во Львове поможет нам понять, что происходит, как на разных уровнях мы можем повлиять на эти изменения, а уже потом публично высказать свои взгляды, подписав листовки с требованиями к властям города перейти на ВИЭ», — комментирует организатор климатической акции в Львове Диана Попфалуши, координатор ОО «За ЕКОрозвиток».

Акция во Львове стартовала с климатического лектория, который начался в 15:00 в помещении Института города. Лекторий состоялся в формате 10-15 минутных спичей с дискуссиями относительно особенностей адаптации города к изменению климата со стороны разных отраслей.

После лектория акция продолжилась перед Ратушей, где активисты собирали подписи горожан под открытками за переход города на 100% ВИЭ. Завершением акции стала передача подписанных открыток представителям мэрии.

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