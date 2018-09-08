Во Франции официально зарегистрировали «представительство» «представительства ДНР»

Во французском Провансе официально зарегистрировали новую «ассоциацию», что называет себя представительством во Франции «пока не признанной» «ДНР».

Во французском Провансе официально зарегистрировали новую «ассоциацию», что называет себя представительством во Франции «пока не признанной» «ДНР».

О регистрации пишет "Левый Берег".

По данным издания, организация была создана, чтобы исключить возможность закрытия другого «представительства ДНР», деятельность которого оспаривало французское правительство.

Информацию об открытии новой организации, что ставит целью продвижение интересов контролируемой Россией «республики», подтверждают официальные правительственные ресурсы, которые есть в распоряжении «Европейской правды».

Организация под названием «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции» была зарегистрирована 6 августа. 18 августа сообщение о ее регистрации опубликовало официальное правительственное издание. Организация зарегистрирована в пригороде Марселя, в городке Лансон-Прованс. Уставной целью в свидетельстве о регистрации указано «развитие дружбы и солидарности между французским народом и народом Донецкой Народной Республики, установления справедливого и прочного мира на Донбассе на основе признания национальных прав народа ДНР на основе международного права»

Как известно, с прошлого года во Франции уже действует аналогичная организация, зарегистрированная в другом пригороде Марселя под названием «Официальное представительство ДНР». Новая ассоциация, исходя из ее описания и указанного «официального сайта», создана той же группой людей, что и предыдущее «представительство».

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