Выброс на «Крымском титане»: МИД обратится к международной Организации по запрещению химоружия

МИД собирает информацию, материалы и доказательства о химических выбросах в оккупированном Крыму для обращения к международной Организации по запрещению химического оружия.

Об этом заявила спикер МИД Марьяна Беца в комментарии "5 канала".

Направят соответствующий документ, как только появятся результаты экспертиз относительно реального состояния химического загрязнения в оккупированном Крыму. В частности, отметила, что ответственность за ситуацию с заводом "Крымский титан" полностью лежит на Российской Федерации.

"Конечно, мы осуждаем все эти действия и нам нужно для передачи в Организацию по запрещению химического оружия полный пакет документов. Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их, я думаю, это будет в ближайшее время. Мы сразу передадим это в Организацию по запрещению химического оружия".

Как сообщалось, в городе Армянске в аннексированном Россией Крыму в ночь на 24 августа произошли выбросы неизвестного отравляющего вещества, что привело к резкому ухудшению здоровья местных жителей.

В Херсонской области также были зафиксированы факты химического загрязнения воздуха и почвы. Детей из опасных мест эвакуировали. В Департаменте здравоохранения Херсонской ОГА сообщили, что необходимости эвакуации взрослого населения области нет.

На 12-й день экологической катастрофы оккупационная "власть" Крыма прекратила на две недели работу завода «Титан» в Армянске.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.

Контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» на административной границе с оккупированным Крымом временно приостановили свою работу в связи с опасной экологической ситуацией, однако КПВВ «Чонгар» работает в штатном режиме.

Из-за выбросов на крымском «Титане» за медпомощью обратился 61 пограничник, 5 до сих пор находятся в больнице.

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выброс на заводе «Титан» в Армянске произошел из-за тренировки российских военных, в результате чего были разрушены экологические защитные механизмы.

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